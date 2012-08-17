Депутати закликають внести Почаївську лавру до Списку ЮНЕСКО

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до депутатів до Президента України Віктора Януковича, голови Верховної Ради України Володимира Литвина та Прем’єр-міністра України Миколи Азарова, прийнятому на сьогоднішньому пленарному засіданні.

Депутати нагадують, що Свято-Успенська Почаївська лавра є видатною пам’яткою історії та культури ХVІІ–ХХ століть і включає у себе безцінну архітектурну і мистецьку спадщину світової цивілізації.

«Внесення Свято-Успенської Почаївської лаври до переліку всесвітньої спадщини Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) захистить саму пам’ятку від руйнування і залишить її відкритою для світу та забезпечить охорону, збереження, популяризацію й передачу майбутнім поколінням культурної та природної спадщини, яка перебуває на території Кременецько-Почаївського державного історико-культурного заповідника. Це також допоможе уникнути конфліктів на релігійній основі, сприятиме міжкультурному діалогу», – йдеться у зверненні.

Відтак депутати просять керівників держави на підставі ст. 11 Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, а також статей 4, 49 Закону України «Про охорону культурної спадщини» звернутися до ЮНЕСКО з поданням про внесення Свято-Успенської Почаївської лаври до Списку пам’яток всесвітньої спадщини.

За дане звернення проголосували 71 з 81 присутніх депутатів.

Виступаючі на сесії наголосили, що внесення Почаївської лаври до Списку пам’яток всесвітньої спадщини припинить несанкціоновану забудову архітектурного комплексу лаври, а також завадить її приватизації.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 року громадськість Тернопільщини прийняла звернення, у якому закликала керівництво держави не допустити прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо передачі об’єктів культурної спадщини релігійним організаціям)», який передбачає передачу Почаївської Лаври Українській православній церкві Московського патріархату.

Довідка УНІАН. 29 травня 2001 року Кабінет Міністрів України відніс комплекс пам’яток культурної спадщини у містах Кременці та Почаєві до відання Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

У 2003 році розпорядженням Кабінету Міністрів України споруди Почаївської лаври були вилучені зі складу заповідника і передані у безкоштовне користування представникам Української православної церкви Московського патріархату.

Створена у серпні 2009 року тимчасова контрольна комісія Тернопільської облради щодо перевірки законності передачі храмового комплексу в м. Почаєві УПЦ МП, а також щодо дотримання земельного і міграційного законодавства, виявила численні порушення законодавства України, про що повідомила правоохоронні та владні структури, однак жодної реакції на це не було.

Обласна рада двічі приймала звернення до президента України Віктора Ющенка, прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, а пізніше – до президента України Віктора Януковича та прем’єр-міністра України Миколи Азарова щодо відміни рішення про передачу святині Московському патріархату та повернення лаври до заповідника.

Під час візиту В. Януковича у січні 2011 року голова Тернопільської облради особисто передав Президенту України усі рішення та звернення, які приймали депутати обласної ради щодо Почаївської лаври. Однак реакції на ці звернення так і не було.