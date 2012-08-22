В Ізмаїлі болгари через суд вимагатимуть регіональний статус для своєї мови

Про це йдеться в обнародуваній заяві організації, прийнятій у відповідь на відмову депутатів Ізмаїльської міськради визнати болгарську мову регіональною в місті.

Зокрема, в заяві наголошується, що болгари Ізмаїла обурені рішенням влади міста, оскільки, відповідно до нового закону, в місті налічується більш як 10% населення, які є етнічними болгарами.

Також зазначається, що на цей факт члени товариства вказували при зверненні до Ізмаїльської міськради, проте при ухваленні рішення депутати проігнорували його.

Зазначається, що за даними перепису населення в Україні 2001 року в Ізмаїлі домінує російськомовне населення - 43,7%, в місті також проживають 38% українців, більш 10% болгар і 4,3% молдаван.

Болгари Ізмаїла заявили, що шукатимуть підтримку в реалізації положень Закону України «Про засади державної мовної політики» у Президента України Віктора Януковича, який підписав цей законодавчий акт.

«Якщо і це не спрацює, болгари планують відстоювати свої права в суді», - наголошують автори документа.

Як повідомляв УНІАН, раніше міськрада Ізмаїла Одеської області відмовилася розглядати на позачерговій сесії питання про надання болгарській мові регіонального статусу нарівні з російською.

При цьому депутати закріпили за російською мовою регіональний статус.

Як відомо, за новим мовним законом, національні меншини можуть розраховувати на регіональний статус для своєї мови на території району, міста, села, селища, якщо цією мовою, згідно з даними останнього перепису, розмовляє 10% населення.

В Ізмаїлі, за даними всеукраїнського перепису, переважає російське населення - 43,7%. За ними йдуть українці - 38%, болгари - 10% і молдавани - 4,3%. Решта груп нечисленні.