Під Херсоном відкрили пам'ятник вертольотові

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Херсонської облдержадміністрації, урочисте відкриття пам'ятника відбулося 25 серпня, у День авіації і в день 50-річчя створення 11-го окремого полку армійської авіації 79-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ, на території якого і встановлено пам'ятник.

Пам'ятник є зменшеною копією Ми-6, який виготовлено з металу і встановлено на стелі заввишки близько 3 метрів.

Право відкрити пам'ятник було надано підполковнику Анатолію Смолі, який служив в 11-му окремому полку і здійснив останній політ на Ми-6, після чого цю машину було знято з озброєння.

Як наголошується в повідомленні, особовий склад 11-го окремого полку відзначився у багатьох куточках світу. Зокрема, героїчно виконував інтернаціональний обов'язок в Афганістані протягом 9 років. У 1986 році військовослужбовці полку одними з перших взяли участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Протягом останніх 6 років авіатори цього військового підрозділу виконують миротворчу місію в операціях ООН у "гарячих точках" світу.

Ми-6 (за класифікацією НАТО — Hook («Крюк»)) — важкий військовий транспортний вертоліт, найбільш вантажопідйомний на той час. Перший у світі вертоліт серійного виробництва, оснащений двома турбогвинтовими двигунами з вільною турбіною. Його компонувальна схема визнана класичною у світовому вертолітобудуванні.

Перший політ Ми-6 здійснив 5 червня 1957 року. Будувався з 1959 року на Ростовському вертолітному заводі великою серією, як у військовому, так і у цивільному варіантах.