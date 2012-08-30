У Новограді вночі трактором з каналізаційного колодязя витягнули коня
14:51, 30 серпня 2012Суспільство
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У місті Новоград-Волинський Житомирської області рятувальники дістали коня, який впав до каналізаційного колодязя.
Кінь втрапив у халепу
Як поінформували УНІАН у Територіальному управлінні МНС України у Житомирській області, повідомлення про те, що на проїжджій частині однієї з вулиць міста до каналізаційного колодязя потрапив кінь, надійшло до пожежно-рятувальної частини сьогодні вночі, 30 серпня, о 2.05.
Тварину, яка потрапила до каналізаційного люка задніми ногами, побачив випадковий перехожий і викликав рятувальників.
Бійці МНС обв’язали коня пожежними рукавами, прив’язали їх до ковша трактора і витягли тварину.
Кінь пошкодив ноги і не міг самостійно пересуватися. Його власника відшукати не вдалося, тому на тимчасове утримання тварину забрав до батьківської стайні один зі свідків події.
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