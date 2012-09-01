На Чернігівщині побудували школу у формі тризуба

Як повідомили УНІАН в Управлінні освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації, до нової школи 1 вересня пішли 176 учнів із Седнева та навколишніх сіл. Також навчально-виховний комплекс включає дитячий садок, розрахований на 35 вихованців.

За словами начальника відділу шкільної освіти Олени Саронович, Седнівський навчально-виховний комплекс став однією із 121 опорних шкіл області.

"Ми прагнемо, щоб опорні школи мали найкраще матеріальне та кадрове забезпечення", - зазначила вона.

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За оцінками фахівців, навчально-виховний комплекс належить до кращих навчальних закладів у сільській місцевості не тільки на Чернігівщині, а й в Україні.

Поблизу навчально-виховного комплексу відновлено паркову зону, на його території розміщуються ігрові, спортивні майданчики і навіть тенісні корти.

За інформацією ЗМІ, на спорудження однієї з кращих шкіл країни витрачено понад 40 млн грн державних коштів.

Приміщення школи має форму тризуба, а зовні схоже на палац.