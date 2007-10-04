У Криму перекинувся КамАЗ, загинув водій

У Криму, на автодорозі Сімферополь – Алушта – Ялта, сьогодні удень в результаті ДТП загинув водій автомобіля КамАЗ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Управління ДАІ Криму, КамАЗ рухався у бік Сімферополя, коли на 667 км, з невідомих поки причин, водій не впорався з керуванням - вантажівка виїхала за межі проїжджої частини і врізалася в кам`яний парапет.

У результаті зіткнення великовантажний транспорт перекинувся, щебінь, що перевозився, розсипався. Водій КамАЗу загинув на місці.