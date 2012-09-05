Зареєструвати і закласти нерухомість стане простіше

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, сьогодні на своєму засіданні уряд ухвалив постанову, що приводить у відповідність із законодавством урядові акти, які стосуються питання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Як повідомив міністр юстиції Олександр Лавринович, зміни, що вносяться даним актом до низки урядових постанов, суттєво полегшать життя громадян України, зокрема, щодо проходження держреєстрації прав на нерухомість, а також у випадках, коли нерухоме майно ставало предметом податкової застави.

Так, Кабінет міністрів визнав такою, що втратила чинність постанову Кабінету міністрів України від 26 травня 2004 р. № 671 “Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації правочинів”. Таким чином, після дарування чи купівлі-продажу нерухомого майна громадянам не доведеться звертатися до нотаріуса з необхідністю вносити відповідну угоду до Реєстру правочинів, а згодом, отримавши витяг з цього реєстру, звертатися до БТІ, щоб зареєструвати права на це майно.

За словами міністра юстиції, оскільки з 1 січня 2013 року набудуть чинності чергові законодавчі зміни, які покладуть на нотаріусів функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, з початку наступного року громадяни зможуть реєструвати права на нерухоме майно безпосередньо у нотаріуса.

Крім того, Кабінет міністрів вилучив з Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна (затверджений постановою Кабінету міністрів України від 5 липня 2004 р. № 830) положення щодо поширення права податкової застави на будь-які активи платника податків, включаючи нерухоме майно. Таким чином Кабмін врахував рішення Конституційного Суду України від 24 березня 2005 року № 2-рп/2005, згідно з яким поширення права податкової застави на будь-які види активів платника податків, незалежно від суми податкового боргу, порушує справедливе вирішення питань застосування права податкової застави, тобто є неконституційним.

Також урядовою постановою уточнено перелік документів, які подаються для проведення державної реєстрації прав власності на новозбудований чи реконструйований об’єкт нерухомого майна. Зокрема, встановлено, що для проведення державної реєстрації права власності на новозбудований чи реконструйований об’єкт заявник подає органові державної реєстрації прав технічний паспорт на такий об’єкт. (У попередній редакції Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень вимагалося для проведення державної реєстрації права власності на житловий будинок, будівлю, споруду (їх окрему частину), квартиру, житлове та нежитлове приміщення подавати органові державної реєстрації прав документ, що містить технічну характеристику такого об'єкта нерухомого майна і формується за результатами проведення його технічної інвентаризації).

Крім того, Кабмін врегулював відносини, пов’язані зі здійсненням державної реєстрації застави повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об'єктів. У зв‘язку з концептуальними змінами законодавства дане питання залишилося неврегульоване. Кабмін встановив, що у разі державної реєстрації застави повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об’єктів, вона проводитиметься відповідно до загального порядку державної реєстрації обтяжень рухомого майна (затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 5 липня 2004 р. № 830).

Міністр юстиції повідомив, що ухвалені 5 вересня зміни до урядових актів набудуть чинності з 1 січня 2013 року, одночасно з запровадженням в країні нової системи реєстрації прав на нерухоме майно.