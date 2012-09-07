У Запоріжжі аварія на каналізаційному колекторі

Внаслідок цього каналізаційні стоки правобережної частини Запоріжжя — Хортицького і більшої частини Ленінського районів міста — можуть піти на село Бабурка, в якому проживає більш як 350 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької мерії, «обвал склепіння ділянки напірного каналізаційного колектора, який приймає стоки Хортицького і Ленінського районів Запоріжжя, стався 5 вересня пізно ввечері в Хортицькому районі Запоріжжя».

За даними прес-служби, в ході наради представників комунальних служб і керівництва запорізької мерії безпосередньо на місці НП, було зроблено висновок про те, що те, що сталося, несе загрозу нормальному життєзабезпеченню всієї правобережної частини м. Запоріжжя, на території якої проживає більш як 350 тис. чоловік.

«Поки що колектор працює, але фахівці не можуть гарантувати, що в ході експлуатації не буде подальшого обвалення склепіння колектора. В цьому випадку, як стверджують фахівців КП «Водоканал», стоки підуть у балку, під полотно залізниці, у бік села Бабурка», - повідомили в прес-службі.

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У керівництві КП «Водоканал» м. Запоріжжя УНІАН інформацію про подію підтвердили, зазначивши, що основна її причина – знос устаткування, яке вже практично вичерпало термін експлуатації.

За словами технічного директора КП «Водоканал» м. Запоріжжя Юрія Климчука, «зараз робиться все можливе, що б не допустити подальшого розвитку ситуації, проте навіть якщо він станеться, «Водоканал» постарається уникнути відключень: вода подаватиметься, але стоки тоді заподіюватимуть шкоду екології – підуть у балку і у бік с. Бабурка».

За даними прес-служби Запорізької мерії, за попередніми розрахунками, для усунення наслідків аварії і недопущення повторення аварійних ситуацій у подальшому, необхідно близько 17 млн. грн, які міська влада має намір надати з коштів екологічного фонду м. Запоріжжя.

«Джерелом фінансування визначаємо екологічний фонд. На жаль, нам доведеться припинити деякі міські програми, які фінансувалися з екологічного фонду. Але ми зобов'язані вжити термінових заходів щодо ліквідації аварійної ситуації, інакше під загрозою опиниться життєдіяльність всього правого берега», - цитує прес-служба заява мера Запоріжжя А. Сина.