Спец з інформаційної безпеки вночі заліз до сейфу фірми

Як повідомили УНІАН в Секторі зв'язків з громадськістю ГУМВС України в АР Крим, до суду направлено кримінальну справу, порушену стосовно 40-річного уродженця Сакського району автономії, який викрав з сейфу фірми, де він працював, понад мільйон гривень.

Затриманий, який має диплом спеціаліста із захисту інформації, в минулому році влаштувався на посаду начальника відділу інформаційної безпеки одного з ТОВ півострова.

В кінці червня цього року чоловік дізнався, що директор підприємства залишив на зберіганні в офісному сейфі, захищеному кодовим замком, велику суму грошей.

Затриманий розповідав слідчому на допиті, що він попередньо склав у пакет плоскогубці, ліхтарик, змінний одяг і грабер, придбаний заздалегідь через Інтернет, для зчитування електромагнітного поля приладів.

Попросивши таксиста дочекатися його, зловмисник проник на територію фірми. Ключі від вхідних дверей офісної будівлі у нього були. Як підозрює слідство, затриманий зробив дублікати з оригіналів. Далі він пробрався на другий поверх, у кабінет операторів, а звідти - до приміщення каси, де власне і стояв сейф.

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Викрадені гроші працівник склав у халат, що висів на вішалці, рукава якого попередньо зав'язав, спорудивши щось, що нагадувало мішок. Щоб відвести від себе підозру і пустити слідство хибним слідом, чоловік замкнув кабінет і розбив віконце каси, сподіваючись на те, що міліціонери вирішать, ніби в приміщення проникли через вікно. Злодій порізав руку, кров потрапила на підлогу. Схопивши зі столу кілька чистих аркушів, він затиснув рану і поспішив забратися геть.

В кущах чоловік переодягнувся. Таксист все ще чекав його в умовленому місці. Досвідчений водій не запитував клієнта, де він був і що у нього в мішку. По дорозі, за його показаннями, пасажир викинув у сміттєвий контейнер згорток зі змінним одягом і приладом. Викрадене зловмисник заховав у лісосмузі, в ґрунті, прикривши гілками.

Наступного дня зловмисник прийшов на роботу і повідомив керівнику, що хоче взяти відпустку і поїхати до рідні в Росію. Через кілька днів з сумкою, набитою чужими грошима на суму 1 млн. 31 тис грн, він відбув у Коктебель.

Чоловікові вдалося перевести велику суму в один із закордонних банків.

Через кілька днів зловмисник був затриманий співробітниками Сімферопольського РВ ГУМВС України в АР Крим за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України - крадіжка в особливо великих розмірах.

«В даний час зібрано достатньо доказів злочинної діяльності підозрюваного», - зазначив слідчий СВ Сімферопольського РВ Решат Асанов. За його словами, керівник фірми і кілька працівників підприємства відразу запідозрили колегу в причетності до даної події. У ході розслідування були вилучені записи з камери відеоспостереження, а також сліди крові на місці злочину, які, за висновком експертизи, належать затриманому. Крім того, з машини, що належить дружині підозрюваного, якою постійно керував фігурант, вилучені кілька банкнот зі слідами крові зловмисника. Також в гаражі затриманого виявлені грошові кошти в сумі близько 400 тис грн, викрадені, за визнанням обвинуваченого, з сейфа підприємства. Згідно з чинним законодавством, зловмисникові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Відомо, що підозрюваний раніше судимий за скоєння шахрайських дій в особливо великих розмірах і незаконні операції з платіжними картками.