ЄС знизив мито на українські труби

Про це повідомляє прес-служба компанії. Відповідна постанова Ради ЄС вже набула чинності.

Розгляд питання в Європейській комісії, а також Європейському суді тривав з 2006 року. У 2011-му "Інтерпайп" подав повторний запит до Європейської комісії про індивідуальний перегляд антидемпінгових заходів. У ході перегляду компанія довела, що маржа демпінгу значно знизилася. У червні 2012-го Єврокомісія оголосила про зниження мит на трубну продукцію "Інтерпайп" з 25,1% до 17,7%.

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"Антидемпінгові мита на рівні 13,8% стануть сприятливим фактором для збільшення обсягів експорту трубної продукції на ринок ЄС в 2012-2013 рр. Зниження мит дозволить компанії поліпшити позиції в Європі і підвищити конкурентоспроможність цінової політики в цьому регіоні", - цитує слова директора по продажу труб на країни Європи і СНД Віри Смаль РосБізнесКонсалтинг.