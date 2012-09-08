Жителі Бучача погодилися на відправку робіт Пінзеля до Лувру (фото)

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, міністр запевнив місцеву владу, громаду та духовенство, рельєфи «Благовіщення» і «Янгол-охоронець» з фондів Тернопільського обласного художнього музею, що знаходяться на зберіганні в церкві Покрови Святої Богородиці, будуть після експозиції повернені назад у храм.

«У Луврі проводяться виставки найкращих експонатів світу. Тому наша мета, щоб про вашого земляка взнав увесь світ. Також розглядатиметься питання щодо повернення інших експонатів, які складають цілісний ансамбль цієї церкви», – пообіцяв М.Кулиняк.

Як уже повідомляв УНІАН, на початку серпня жителі Бучача на зборах міської громади прийняли звернення до президента України Віктора Януковича, голови облдержадміністрації Валентина Хоптяна та голови обласної ради Олексія Кайди з проханням повернути у храми міста вилучену церковну атрибутику робіт славетного місцевого скульптора І.Пінзеля. У зверненні вони також вказали на недопустимість вилучення з церкви Святої Покрови Дияконських воріт роботи І.Пінзеля та вивезення їх з України для демонстрації на виставці у Луврі.

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Свою позицію вони мотивували переконанням, що після виставки у Франції цінні реліквії уже ніколи не повернуться у їхнє рідне місто, оскільки раніше було вилучено і не повернуто Бучацьке Євангеліє, Книгу Мінея, Царські ворота роботи І.Пінзеля.

Сьогодні ж М.Кулиняк, за даними прес-служби ОДА, таки досяг домовленості з громадою щодо відправки на експозицію двох місцевих раритетів роботи І.Пінзеля.

Довідка УНІАН. Виставка робіт І.Пінзеля відкриється у Луврі 21 листопада. На ній буде представлено дві реліквії з фонду обласного художнього музею («Відсічення голови Іоанна Предтечі», «Святий Вікентій»), чотири – з обласного краєзнавчого музею («Алегорія мужності», «Алегорія мудрості», «Алегорія віри», «Алегорія любові»), а також Дияконські двері із бучацької церкви Святої Покрови.