У Кременчуці пенсіонер ліг під потяг

Як повідомили УНІАН у лінійному відділі міліції на залізничній станції «Кременчук», попередня причина трагедії – самогубство.

Міліція встановила, що чоловік ліг під 10-й вагон поїзда, що стояв, до якого ще не був причеплений тепловоз. Коли машиніст маневреного«ЧМЕ-3» «потягнув» поїзд, то не помітив нічого незвичайного.

За даними міліції, також не було свідків трагедії. Правоохоронці оглядали вагони вже на станції «Череднички».

У загиблого чоловіка при собі було пенсійне посвідчення.