У Кременчуці пенсіонер ліг під потяг
09:42, 12 вересня 2012Суспільство
1102 0
У Кременчуці (Полтавська область) на залізничному вокзалі під колесами поїзда загинув 71-річний пенсіонер.
Чоловік покінчив життя самогубством
Як повідомили УНІАН у лінійному відділі міліції на залізничній станції «Кременчук», попередня причина трагедії – самогубство.
Міліція встановила, що чоловік ліг під 10-й вагон поїзда, що стояв, до якого ще не був причеплений тепловоз. Коли машиніст маневреного«ЧМЕ-3» «потягнув» поїзд, то не помітив нічого незвичайного.
За даними міліції, також не було свідків трагедії. Правоохоронці оглядали вагони вже на станції «Череднички».
У загиблого чоловіка при собі було пенсійне посвідчення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter