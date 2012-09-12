Суддю-«колядника» Зварича перевезли з Менської колонії в Київ

Екс-суддю Ігоря Зварича перевезли з Менської виправної колонії, де він відбуває 10-річний термін покарання за отримання хабарів, до Київського СІЗО.

Про це пише газета «Сегодня».

За інформацією газети, у СІЗО І.Зварич чекає на розгляд своєї справи в суді касаційної інстанції.

«Його (І.Зварича – УНІАН) вивезли. А до цього, говорять, Зварич півколонії відремонтував. Нібито йому можуть за це і термін скостити. А ще його колишні сусіди розповідають, що він на зоні займався на тренажерах, тягав гирі», – повідомило виданню "Сегодня" джерело в колонії.

Інформацію про те, що І.Зварич вже не перебуває в колонії, газеті підтвердив і його адвокат Станіслав Цвєтинський. «Мій підзахисний зараз у Київському СІЗО, чекаємо на розгляд касації. Вона призначена на жовтень», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу щодо І.Зварича було порушено у грудні 2008 року – він підозрювався в отриманні 100 тис. доларів хабара за ухвалення незаконного рішення. І.Зварич переховувався, однак його було затримано у березні 2009 року.

20 вересня 2011 року Оболонський райсуд Києва ухвалив вирок у справі І.Зварича. Його засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за отримання хабарів в особливо великих розмірах.

Апеляційний суд Києва не задовольнив скаргу І.Зварича на вирок Оболонського райсуду столиці.