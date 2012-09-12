ГПУ повернула в державну власність 75 га землі на Київщині

Рішенням Обухівського районного суду Київської області задоволено позов Генеральної прокуратури України про визнання незаконним і скасування розпорядження Обухівської райдержадміністрації від 21.12.2009, визнання недійсними 38 державних актів про право власності на земельні ділянки водного фонду та лісогосподарського призначення повідомляє відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Окрім цього, визнано недійсними 37 договорів купівлі-продажу, скасування державної реєстрації права власності та повернення у державну власність 38 земельних ділянок в межах Козинської селищної ради Обухівського району загальною площею 75 га, вартістю 122 мільйони гривень.