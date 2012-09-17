З Києва до Броварів пустять тролейбус

Згідно з техніко-економічним обгрунтуванням (ТЕО), відкриття тролейбусного сполучення Київ-Бровари-Київ обійдеться в 530 млн грн.

Загальна протяжність лінії між столицею та містом-супутником складе майже 38 км, а її будівництво триватиме 31 місяць, пише Коммерсант-Україна.

За словами головного архітектора науково-дослідного інституту "Київдіпротранс", який розробив ТЕО, Олександра Петровського, проект розбито на три етапи: реконструкція та розширення основної магістралі Броварів - вул. Київської, реконструкція прилеглих вулиць (Черняхівського, Гагаріна, проспекту Незалежності), прокладання тролейбусної лінії в Київ до розв'язки на перетині вул. Братиславської і Броварського проспекту. Третій етап буде найбільш витратним - близько 368 млн грн. Тоді ж переобладнають старе трамвайне депо на вулиці Усенка та облаштують диспетчерський пункт біля станції метро "Чернігівська".

Пан Петровський розповів, що на проміжку між Броварами та Києвом практично не буде зупинок, можливо, їх введуть після консультацій і тільки на вимогу. Він також зазначив, що багатьох цей проект не влаштовує, так як з траси буде прибрано велику кількість маршруток. "Їх замінять тролейбусами нового покоління з великою місткістю. Ми поетапно переймаємо європейський досвід, де одна смуга руху відведена громадському транспорту. Тож сподіваюся, що і тут буде створена спеціальна смуга для тролейбусної лінії, куди буде заборонено заїжджати іншому транспорту", - підкреслив Олександр Петровський .

Тим часом керівник Асоціації автоперевізників Київської області Роман Локтєв вважає, що повністю маршрутки з цього напрямку не зникнуть, так як налаштувати курсування тролейбусів з інтервалом у кілька хвилин за бюджетні гроші навряд чи вдасться.