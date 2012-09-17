Євро на міжбанку росте
11:04, 17 вересня 2012Суспільство
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Торги на міжбанку відкрилися зростанням котирувань - 8,1220/8,1285 грн/дол., з євро - 10,6520/10,6655 грн/євро
Євро дорожчає
У понеділок, 17 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1220/8,1285 грн/дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2652/56, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,6520/10,6655. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,3109/11 (п'ятниця - 1,3038/40).
У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.
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