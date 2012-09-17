Донецьк рапортує, що готовий до опалювального сезону

Донецьк на 100% готовий до майбутнього опалювального сезону.

Як повідомляє комунальний портал Донецької міської ради, до роботи в осінньо-зимовий період 2012 - 2013 рр. підготовлено 169 котелень Комунально-комерційного підприємства «Донецькміськтепломережа», а також 104 теплопункти, що становить 100% виконання поточного графіка і 100% підготовки до опалювального періоду.

З початку ремонтного періоду 2012 року із 13 запланованих, виконано капітальний ремонт 15 котлів (115% виконання). Виконано на 100% ремонт котельного обладнання згідно з графіками, а саме: насосів, теплообмінників, систем хімічного очищення води. Здійснено ремонт баків-акумуляторів (запасу гарячої води) у кількості 12 одиниць, що складає 100% від запланованих.