Через потрійне убивство в "Каравані" міліції видали автомати

Про це повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Києві.

Зокрема, в центрі столиці вулиці патрулюють правоохоронці, озброєні автоматичною зброєю.

Крім того, як стало наразі відомо, на місці вбивства охоронців торговельного центру знайдено декілька гільз від пістолета калібром 9 мм.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень невідомий у ТЦ "Караван" розстріляв трьох приватних охоронців і одного поранив.

Попередньо міліція встановила, що біля однієї з кас приватні охоронці помітили чоловіка, який намагався винести флеш-карту, не заплативши за неї.

Для з'ясування обставин охоронці його затримали і провели в службове приміщення. Однак затриманий відкрив там стрілянину. У результаті вогнепального поранення троє охоронців загинули на місці, ще один з важкими травмами госпіталізований.

Злочинець втік.