Через потрійне убивство в "Каравані" міліції видали автомати
У Києві міліція посилила патрулювання вулиць та ввела спеціальні оперативно-розшукові заходи у зв’язку із вбивством охоронців в торговельному центрі «Караван».
Про це повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Києві.
Зокрема, в центрі столиці вулиці патрулюють правоохоронці, озброєні автоматичною зброєю.
Крім того, як стало наразі відомо, на місці вбивства охоронців торговельного центру знайдено декілька гільз від пістолета калібром 9 мм.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень невідомий у ТЦ "Караван" розстріляв трьох приватних охоронців і одного поранив.
Попередньо міліція встановила, що біля однієї з кас приватні охоронці помітили чоловіка, який намагався винести флеш-карту, не заплативши за неї.
Для з'ясування обставин охоронці його затримали і провели в службове приміщення. Однак затриманий відкрив там стрілянину. У результаті вогнепального поранення троє охоронців загинули на місці, ще один з важкими травмами госпіталізований.
Злочинець втік.