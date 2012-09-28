Відходи заводу «Радон» перероблять у Чорнобилі

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов повідомив на території державного науково-виробничого підприємства «Захід» під час виїзної наради щодо вирішення актуальних питань у сфері техногенно-екологічної безпеки міста.

"Згідно з національними програмами, планується організація переробки радіоактивних відходів на території Чорнобильської зони. Ми вбачали, що ці відходи можуть бути поставлені туди після будівництва заводу («Вектор» - УНІАН) і там перероблені", - сказав О.Попов.

Водночас він зазначив, що вивезення небезпечних речовин на територію іншої країни неможливе.

«Уряду потрібно добудувати це підприємство, щоб ми мали можливість переробляти там відходи», - наголосив голова КМДА.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2011 року О.Попов пообіцяв, що за 3,5 роки з території спецпідприємств «Радикал» та «Радон» будуть вивезені небезпечні речовини та відходи, зокрема ті, що місять берилій і ртуть.

Будівництво комплексу «Вектор», який є складовою частиною Промислового комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів, передбачено ”Комплексною програмою поводження з радіоактивними відходами”, затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 25.12.02 р. №2015, і зумовлено необхідністю переведення РАВ, які виникли внаслідок аварії, в екологічно безпечний контрольований стан.

Будівництво комплексу розпочато в 1998 році. Першу чергу комплексу здано в експлуатацію наприкінці 2007 року. Замовником будівництва комплексу виступає ДСП ”Техноцентр”. Комплекс будується за технологією Nukem Technologies (Німеччина) Проект фінансується за кошти Європейського Союзу в рамках програми ТАСIS.