Telegram тестує можливість додавати пісні в статус профілю

Наразі функція доступна тільки на десктопному додатку для macOS.

У Telegram тестують нову функцію - музичні статуси для профілів. Наразі її помітили в бета-версії клієнта для macOS.

Фіча працює просто: користувач може вибрати трек з будь-якого чату, запустити його і додати у свій профіль кнопкою Add To Profile. Після цього композиція відображатиметься у нього в статусі, а всі відвідувачі профілю зможуть бачити список доданих пісень.

Якщо натиснути на конкретний трек, відкриється плейлист із рештою композицій власника акаунта.

Відео дня

Поки що у Telegram немає вбудованої музичної бібліотеки, тому шукати або завантажувати аудіо доведеться самому.

Коли фіча добереться до всіх версій месенджера - невідомо.

Раніше ми розповідали, що в Telegram запустили верифікацію особистих акаунтів. Першим, хто отримав галочку верифікації від соціальної мережі, став її власник Павло Дуров.

Крім того, нещодавно в Telegram з'явився офіційний бот, який перевіряє вік користувача за обличчям. Потрібен він для виконання закону про безпечний інтернет у Великій Британії, який забороняє користувачам до 18 років користуватися багатьма інтернет-ресурсами.

Вас також можуть зацікавити новини: