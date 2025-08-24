Lost Rift вийде в ранній доступ у вересні.

Студія People Can Fly, відома за Painkiller, Bulletstorm і Outriders, анонсувала нову гру під назвою Lost Rift - суміш шутера від першої особи, симулятора виживання і PvP-екшену.

Гравці опиняться на тропічному архіпелазі Pioneer's Landing, де потрібно будувати базу, добувати ресурси і відбиватися від загроз, як природних, так і міжпросторових.

На перший погляд, це звичний виживач, але People Can Fly робить наголос на динамічні перестрілки з використанням великого арсеналу, а сюжетна кампанія запропонує досліджувати сліди вчених, які вивчали дивні аномалії.

Крім PvE, у Lost Rift є і змагальний режим - команди висаджуються на "нестабільні" острови, де обмежений час на дослідження і пошук луту. Там же доведеться зіткнутися з іншими гравцями, тож експедиції обіцяють бути напруженими.

Реліз у ранньому доступі Steam намічений на 25 вересня. На старті гра обійдеться в 25 доларів і запропонує не менше 10 годин сюжетного PvE, а також багатокористувацькі вилазки.

