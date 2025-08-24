Україна і США не проговорюють моменти завдання далекобійних ударів в глибокий тил Росії.

Україна застосовує озброєння українського виробництва для ударів в глибокий тил Росії. Твердження ЗМІ про заборону використання американської зброї стали новиною для президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Канади Марком Карні у Києві.

Зокрема, у Зеленського запитали про повідомлення у західних медіа, що нібито є заборона від США для України на завдання ударів американською далекобійною зброєю по території РФ.

"На сьогодні, якщо чесно, ми використовуємо нашу далекобійну зброю вітчизняного виробництва. І ми, останнім часом, якщо чесно, не проговорюємо зі Сполученими Штатами Америки такі моменти", - відзначив Зеленський.

При цьому, президент України нагадав, що колись це було давно.

"Ви пам'ятаєте, були різні сигнали щодо наших ударів у відповідь після їхніх ударів [російських ударів - УНІАН] по нашій енергетиці. Це було вже дуже давно. Сьогодні ми навіть про це не згадуємо. Для мене це новина", - наголосив Зеленський.

Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників поширило інформацію, що Пентагон уже кілька місяців блокує використання Україною ракет великої дальності для нанесення ударів по території Росії.

Зокрема, нібито це не дає змоги Україні з кінця весни запускати американські тактичні ракетні комплекси великої дальності (ATACMS) по цілях на території Росії.

