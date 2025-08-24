Gabriel Mk.5 може застосовуватися як проти надводних кораблів противника, так і проти наземних цілей.

ВМС Фінляндії поставили на бойове чергування протикорабельні ракети Gabriel Mk.5 ізраїльського виробництва. Як пише Helsingin Sanomat, щоб повністю розгорнути нові системи, знадобилося 7 років.

Зазначається, що у Фінляндії провели навчання з метою впровадження нової ракетної системи класу "земля-земля" Surface Defense Missile (SSM) 2020. Тепер вона є однією з двох основних систем озброєння ВМС країни поряд із морськими мінами.

Ракети Gabriel Mk.5 встановили на ракетні катери Hamina. Пізніше їх планують розгорнути на нових корветах класу Pohjanmaa.

У виданні наголосили, що Gabriel Mk.5 може застосовуватися як проти надводних кораблів противника, так і проти наземних цілей. Фінляндія обрала їх для заміни застарілих протикорабельних систем MTO85M (RBS 15 Mk2) ще 2018 року.

У виданні додали, що ВМС Фінляндії планують використовувати нові ракети принаймні до 2050-х років.

Ракети Gabriel Mk.5 - довідка УНІАН

Gabriel Mk.5 є ізраїльською протикорабельною ракетною системою, яка була розроблена Israel Aerospace Industries. ВМС Ізраїлю вперше випробували ці ракети 2022 року.

Ракети Gabriel Mk.5 мають проникаючу бойову частину, яка призначена для ураження широкого спектра морських загроз. Також їх можна використовувати проти наземних цілей.

Gabriel Mk.5 оснащені турбореактивним двигуном, який забезпечує їй дозвукову швидкість польоту на малих висотах. Максимальна дальність польоту становить понад 200 кілометрів.

Адміністрація Трампа схвалила продаж Україні тисяч ракет ERAM

Раніше стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Україні 3350 ракет повітряного базування Extended Range Attack Munition. Вони мають прибути в нашу країну приблизно за шість тижнів.

Кілька чиновників у коментарі для The Wall Street Journal заявили, що для використання цих ракет із дальністю дії від 240 до 450 км Україні знадобиться схвалення Пентагону.

