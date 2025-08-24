Є люди, яких прикордонники затримували по 3-10 разів.

З початку 2025 року понад 13 тисяч громадян затримали за спробу незаконного виїзду за кордон. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі "Новини.LIVE".

"Загалом, за різні правопорушення з початку цього року було затримано понад 13 000 громадян, які, власне, порушували прикордонне законодавство і намагалися незаконно перетнути кордон", - сказав він.

За його словами, для порушників, які намагаються незаконно перетнути кордон, передбачена адміністративна відповідальність - штраф.

Відео дня

"Ми складаємо адміністративний протокол і передаємо цю справу в суд. І вже суд виносить рішення щодо притягнення людини до відповідальності. Це, як правило, штраф. Є ще організатори та пособники цих схем. Їм вже передбачена кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб через кордон", - пояснив Демченко.

Крім того, він додав, що адміністративна відповідальність не стримує цих порушників.

"Фактично, є люди, яких ми затримуємо і тричі, і п'ять разів, є і рекордсмени, коли понад 10 разів людину затримують за те, що вона продовжує намагатися у незаконний спосіб перетнути кордон", - розповів речник ДПСУ.

В Україні хочуть посилити покарання за порушення правил перетину кордону

Як повідомляв УНІАН, уряд пропонує запровадити нове покарання за порушення правил для військовозобов'язаних за перебування за кордоном довше за визначений термін. Зокрема, Кабмін погодив законопроєкт, яким пропонується передати прикордонній службі всі справи за незаконний перетин кордону Кодексу про адміністративні порушення.

Також пропонується доповнити статтю 332 Кримінального кодексу наступним: незаконне переправлення осіб через кордон отримує обтяжуючу обставину, якщо відбувається умови воєнного стану. Крім цього встановлюється кримінальна відповідальність за: незаконний виїзд за кордон (поза пунктами пропуску, в умовах воєнного стану); пошкодження чи знищення прикордонної інфраструктури; порушення встановленого терміну перебування за кордоном.

Вас також можуть зацікавити новини: