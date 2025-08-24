Сили оборони мають позитивні результати на Донбасі, - Зеленський

Пізніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомить подробиці.

Сили оборони України влаштували російським загарбникам "хороші сюрпризи" на Донбасі. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Канади Марком Карні у Києві.

"І зараз в цей день, День незалежності, я окремо ще хотів би подякувати нашим воїнам. У них є дуже хороші результати в далекобійних ударах. Усі це бачать. І сьогодні у нас є, я вважаю, дуже і дуже позитивні результати на Донбасі. Хороші сюрпризи для "руських". Я думаю, що Головком повідомить пізніше всі деталі", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня стало відомо, що на Покровському напрямку від російських окупантів зачищено 6 населених пунктів і знищено сотні ворожих солдатів.

