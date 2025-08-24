Сили оборони мають позитивні результати на Донбасі, - Зеленський

Сили оборони України влаштували російським загарбникам "хороші сюрпризи" на Донбасі. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Канади Марком Карні у Києві.
"І зараз в цей день, День незалежності, я окремо ще хотів би подякувати нашим воїнам. У них є дуже хороші результати в далекобійних ударах. Усі це бачать. І сьогодні у нас є, я вважаю, дуже і дуже позитивні результати на Донбасі. Хороші сюрпризи для "руських". Я думаю, що Головком повідомить пізніше всі деталі", - наголосив Зеленський.
Більше новин про ситуацію на фронті
Як повідомляв УНІАН, 21 серпня стало відомо, що на Покровському напрямку від російських окупантів зачищено 6 населених пунктів і знищено сотні ворожих солдатів.