Покровський напрямок залишається найскладнішим на фронті.

Сили оборони України успішно контратакували та зачистили від російських окупантів три населені пункти на Донеччині - Михайлівку, Зелений Гай та Володимирівку. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він зазначив, що Покровський напрямок залишається найскладнішим на фронті. Головнокомандувач ЗСУ поділився, що українські військові продовжують тримати оборону Покровська, незважаючи на переважаючі сили противника.

"Відпрацював на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку. Вислухав доповіді командирів корпусів і бригад про оперативну обстановку. Ситуація справді непроста, противник зосередив на цій ділянці фронту свої основні зусилля. Але ми повинні тримати лінію. Допомога в організації бойових дій буде надана. Питання про додаткові боєприпаси, дрони та засоби РЕБ вирішені", - написав Сирський.

Відео дня

Також головнокомандувач ЗСУ заявив, що поспілкувався з воїнами з 25-ї повітряно-десантної, 68-ї єгерської, 32-ї та 155-ї механізованих бригад, які тримають оборону Покровська.

"Нагородив найкращих воїнів за стійкість, хоробрість і зразкове виконання військового обов'язку", - додав Сирський.

Коли знизиться інтенсивність боїв у Донецькій області

Раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Дніпро" Віктор Трегубов заявив, що висока інтенсивність наступу окупантів у Донецькій області може тривати до жовтня. За його словами, після цього у ворога будуть серйозні проблеми.

Трегубов зазначив, що з середини червня окупанти інтенсивно наступають, незважаючи на втрати. Він припустив, що росіяни, ймовірно, намагалися просунутися на фронті, щоб отримати вигіднішу позицію на майбутніх переговорах.

Вас також можуть зацікавити новини: