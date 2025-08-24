"Усть-Луга" є одним із ключових логістичних хабів РФ у Балтійському морі.

У ніч на 24 серпня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Служби безпеки України завдали вогневого ураження по інфраструктурному об’єкту на території морського терміналу "Усть-Луга" (Ленінградська область РФ). Це допомогло знизити воєнно-економічного потенціал російського агресора, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За попередніми даними, уражено установку з фракціонування та перевалки газового конденсату. Підтверджено успішне ураження цілі з подальшим займанням. Потужність об’єкта становить до 6,9 млн тонн сировини на рік.

В Генштабі підкреслили, що морський термінал "Усть-Луга" є одним із ключових логістичних хабів РФ у Балтійському морі, який активно використовується для експорту енергоресурсів із залученням так званого "тіньового флоту" в обхід міжнародних санкцій.

У повідомленні також йдеться про те, що підрозділи Сил спеціальних операцій ЗС України на території Бєлгородської та Воронезької областей РФ, здійснили вогневе ураження логістичних об’єктів, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин російської окупаційної армії.

Ураження НПЗ у Сизрані

Також стало відомо, що підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України і Сил безпілотних систем Збройних сил завдали вогневого ураження по об'єкту паливно-енергетичної інфраструктури противника — Сизранському нафтопереробному заводу (Самарська область РФ).

В ГУР зазначили, що Сизранський НПЗ має проєктну потужність до 8,5 млн тонн нафти на рік, що становить близько 3,08 % загального обсягу нафтопереробки в РФ.

"Підприємство спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, авіаційного гасу та інших нафтопродуктів, які постачаються окупаційним військам РФ. У районі розташування об’єкта зафіксовано влучання та детонації. Результати завданого ураження уточнюються", - заявили в розвідці.

Що відомо про ураження Усть-Луги

Як повідомляв УНІАН, раніше джерела поінформували, що у ніч на 24 серпня далекобійні безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій запалили яскраву "бавовну" на виробничих потужностях порту "Усть-Луга".

Українські дрони влучили в газопереробний комплекс компанії "Новатек", яка є найбільшим у Росії виробником скрапленого газу. За словами співрозмовника, на відео було видно потужний вибух і подальшу величезну пожежу. Осінтери пишуть, що удар прийшовся точно в установку кріогенного фракціонування газового конденсату/газу, яка є "серцем" технологічних процесів комплексу.

