Дипломатія Трампа щодо України схожа на карусель, - WP

Хоча Трамп відійшов від деяких позицій Путіна, відчутного прогресу у припиненні війни в Україні досягнуто мало.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський разом із сімома європейськими лідерами зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Західні союзники намагалися відвернути увагу Трампа від поступок Москві, на які він, здавалося, був готовий після саміту з Володимиром Путіним на Алясці, пише The Washington Post.

За даними американських ЗМІ, під час зустрічі у Вашингтоні європейські політики намагалися задовольнити "апетит Трампа до лестощів". Зеленський, який прагнув уникнути нового скандалу, під час свого виступу висловив подяку понад десять разів за п’ять хвилин.

Попри дипломатичні зусилля, досягти мети Трампа — "припинити вбивства та зупинити війну в Україні" — не вдалося. Американський лідер після розмови з Путіним написав у соцмережах:

Відео дня

"Усіма було вирішено, що найкращий спосіб припинити жахливу війну між Росією та Україною — це перейти безпосередньо до мирної угоди, яка покладе край війні, а не просто до угоди про припинення вогню".

Однак Кремль продовжує вимагати від Києва поступок, включно з відмовою від значної частини Донбасу.

"Враховуючи, що Путін не зміг забезпечити собі цю землю військовим шляхом, тиск на Україну, щоб вона добровільно передала території, був би повним фарсом і обуренням… Це заохотило б агресорів у світі силою захоплювати чужі землі", — застерегли у спільній статті колишній посол США Ерік С. Едельман та директор Інституту Джорджа Буша Девід Дж. Крамер.

Колишній радник з нацбезпеки Джон Болтон розкритикував підхід Трампа, заявивши, що він "постійно неправильно розумієте, про що говорить інша сторона".

Експерти наголошують, що Трамп намагається шукати швидких політичних перемог, ігноруючи традиційні дипломатичні процеси. "Відсутність вибору зрештою сама по собі стає вибором", — зазначив Джеймс Ліндсей з Ради з міжнародних відносин.

Переговори у Вашингтоні

Як повідомляв УНІАН, у середині серпня в Білому домі зібралися президент Володимир Зеленський, керівники Європейського Союзу і НАТО, а також лідери Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії та Фінляндії. Захід було організовано після нещодавньої зустрічі на Алясці між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, що викликала занепокоєння у Європи.

Європейці наполягали на чітких гарантіях безпеки для України, схожих на статтю 5 НАТО, і відкидаючи будь-які домовленості за спиною Києва. Натомість Трамп висловив готовність підтримати мирний план і долучитися до гарантій безпеки, хоча точні зобов'язання залишалися розмитими.

Згодом Трамп знову зв'язався з Путіним телефоном і нібито отримав від нього згоду на зустріч із Зеленським. Однак у наступні дні Росія почала явно ухилятися від організації такої зустрічі і навіть заперечувати, що давала такі обіцянки.

Вас також можуть зацікавити новини: