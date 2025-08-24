Україні потрібні гарантії безпеки від тих країн, які з першого дня російської загарбницької війни виступають на боці України.

Велика і сильна українська армія має бути частиною гарантій безпеки разом з військовим контингентом від країн з Коаліції охочих. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Канади Марком Карні у Києві.

"У Будапештському меморандумі Росія була одним з гарантерів саме цієї безпеки, у той же час і порушила свої гарантії або свої обіцянки. Тому, ми не говоримо щодо гарантій безпеки від Російської Федерації. Ми говоримо про гарантії безпеки, які будуть нас захищати від Російської Федерації, від її агресії або повторення повномаштабних агресивних кроків у майбутньому", - наголосив Зеленський.

Як пояснив Зеленський, з цієї причини, коло країн, котрі гарантуватимуть Україні безпеку, має бути таким, яким довіряє український народ.

"Народ України довіряє Коаліції охочих. Країнам, які були [поруч з Україною] з самого початку цієї агресії. Наприклад, країни, які накладали санкції за агресію. Країни, які давали зброю. Країни, які забезпечували гуманітарну підтримку. Країни, які посилювали нас у моменти блекаутів енергетично. Країни, які допомагають нам повертати дітей, людей із полону. І безумовно, номер один - країни, які спроможні захистити Україну в небі, на морі, на землі. Питання на землі, присутність, як кажуть boots on the ground (розгортання контингенту іноземних військових в Україні після війни - УНІАН), для нас важливо. Рано про це говорити. Спочатку буде підготовлена інфраструктура", - відзначив Зеленський.

Водночас, за його словами, у цій інфраструктурі важливу роль відіграє українська армія.

"Частиною гарантій безпеки має бути сила української армії - велика українська армія, вітчизняне виробництво. Всі ці можливості. І також фінансові можливості", - підкреслив Зеленський.

Гарантії безпеки для України

Як повідомляв УНІАН, наразі команди України, США та Європи працюють над архітектурою гарантій безпеки і напрацювання можуть бути готові вже в найближчі дні. Утім, Росія не демонструє жодних намірів до миру.

Як відомо, росіяни порушують питання гарантій безпеки для себе. При цьому, Зеленський не знає, яких гарантій хоче Росія, бо їй ніхто не загрожує, а навпаки - росіяни розв'язали загарбницьку війну проти України.

Україні потрібні гарантії безпеки для того, аби унеможливити напад Росії у майбутньому.

