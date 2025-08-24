За попередньою інформацією, українські дрони влучили в газопереробний комплекс компанії "Новатек".

У ніч на 24 серпня далекобійні безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій запалили яскраву "бавовну" на виробничих потужностях порту "Усть-Луга" в Ленінградській області.

Як повідомили УНІАН джерела в спецслужбі, за попередньою інформацією, українські дрони влучили в газопереробний комплекс компанії "Новатек", яка є найбільшим у Росії виробником скрапленого газу.

За словами співрозмовника, на відео видно потужний вибух і подальшу величезну пожежу. Осінтери пишуть, що удар прийшовся точно в установку кріогенного фракціонування газового конденсату/газу, яка є "серцем" технологічних процесів комплексу.

Джерела нагадали, що це вже друга успішна атака безпілотників СБУ на "Усть-Луга" у цьому році. Перша була на початку січня.

"Через цей термінал Росія торгує нафтою й газом за допомогою "тіньового флоту". Дронові санкції від СБУ знижують надходження валюти, яка потрібна Росії для ведення війни", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Війна в Україні - удари по РФ

Як повідомляв УНІАН, вранці російські ЗМІ писали, що українські дрони атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області. Такі дані підтвердив губернатор регіону Олександр Дрозденко. Він зазначив, що над портом було знищено 10 безпілотників. "Уламки безпілотника стали причиною загоряння на терміналі НОВАТЕК. На гасінні пожежі працюють пожежники та МНС", - наголосив Дрозденко.

Зазначалося також, що за попередньою інформацією, поранених немає, а прийом літаків в аеропорту Пулково призупинено.

