Від депресії страждає 350 мільйонів людей - дослідження

За даними дослідження психічного здоров'я, проведеного в 17 країнах, «у кожної 20-го людини була депресія минулого року». У доповіді також наголошується, що на психічний розлад часто страждають люди в досить ранньому віці.

На думку вчених, депресія знижує працездатність і часто повертається. Цікаво, що депресія лідирує в списку причин інвалідності за сукупною кількістю років, на яку люди, що мають цей діагноз, втрачають працездатність. Згідно з дослідженням, попит на лікування цієї хвороби збільшується з кожним роком, а проблема поширена як у бідних, так і багатих країнах.

Цю доповідь було опубліковано напередодні Всесвітнього дня психічного здоров'я, який відзначається 10 жовтня.

«Газета.Ru»