Від депресії страждає 350 мільйонів людей - дослідження
18:25, 09 жовтня 2012Суспільство
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Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала доповідь «Депресія: глобальна проблема» (Depression: A Global Crisis), з якої випливає, що від цієї недуги страждає 350 млн осіб на планеті.
Депресія - глобальна проблема
За даними дослідження психічного здоров'я, проведеного в 17 країнах, «у кожної 20-го людини була депресія минулого року». У доповіді також наголошується, що на психічний розлад часто страждають люди в досить ранньому віці.
На думку вчених, депресія знижує працездатність і часто повертається. Цікаво, що депресія лідирує в списку причин інвалідності за сукупною кількістю років, на яку люди, що мають цей діагноз, втрачають працездатність. Згідно з дослідженням, попит на лікування цієї хвороби збільшується з кожним роком, а проблема поширена як у бідних, так і багатих країнах.
Цю доповідь було опубліковано напередодні Всесвітнього дня психічного здоров'я, який відзначається 10 жовтня.
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