Колумбійський каскадер зламав хребет у Москві

Про повідомив РІА "Новости" співрозмовник у правоохоронних органах.

За його словами, лікарів викликали до Великого московського цирку на проспекті Вернандського.

"Циркача доставили в лікарню з переломом шийного відділу хребта після падіння з висоти", - сказав співрозмовник агентства.