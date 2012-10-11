Колумбійський каскадер зламав хребет у Москві
07:41, 11 жовтня 2012Суспільство
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Відомий колумбійський каскадер і цирковий артист Маріо Себаллос Фахардо госпіталізований з переломом після падіння з висоти в московському цирку.
Каскадер упав з висоти в цирку
Про повідомив РІА "Новости" співрозмовник у правоохоронних органах.
За його словами, лікарів викликали до Великого московського цирку на проспекті Вернандського.
"Циркача доставили в лікарню з переломом шийного відділу хребта після падіння з висоти", - сказав співрозмовник агентства.
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