В Одесі зарізали 2-річну дівчинку

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області.

Як уточнили в облУВС, у четвер увечері на лінію «103» надійшло повідомлення про те, що в квартирі по Ніжинській вулиці виявлено труп малолітньої дівчинки з різаною раною в області шиї.

Із Центру управління міліцейськими нарядами було дано команду екіпажу спецпідрозділу «Беркут», що ніс неподалік службу з охорони громадського порядку, вирушити на місце події, де й було затримано підозрювану з ножем у руках.

Як уточнив в інтерв'ю УНІАН начальник ВЗГ облУВС Володимир Шаблієнко, трагедія сталася в той момент, коли дівчинка з мамою і бабусею повернулися додому з прогулянки. Мати відкрила двері квартири на другому поверсі й спустилася вниз, щоб допомогти бабусі підняти коляску. В цей час жінка, яка тимчасово проживала по сусідству, закрилася з дитиною в тамбурі, й мати та бабуся, які піднялися, не змогли відкрити двері.

Через двері було чутно крики дитини, які потім різко припинилися. Коли сусідка відкрила двері й впустила батьків, вони виявили вже мертву дитину. Сама сусідка намагалася зникнути з місця злочину, але її затримав на сусідній вулиці екіпаж спецпідрозділу «Беркут».

«Затримана є громадянкою іншої держави, прибула наприкінці вересня до Одеси на відпочинок», - зазначили в міліції.

Жінка надала правдиві свідчення про скоєння злочину, в неї з рук було вилучено кухонний ніж зі слідами речовини бурого кольору.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками ст.115 ч. 2 п. 2 КК України. Слідство встановлює обставини й мотиви скоєння цього злочину.