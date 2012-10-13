Стипендії талановитим студентам після обіцяного «підвищення» стануть меншими

Про це йдеться у статті «І все-таки — покарання!», опублікованій у тижневику «Дзеркало тижня. Україна» (№36 від 12-19 жовтня 2012 р.).

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту повідомило про розробку проекту урядової постанови про значне збільшення розмірів стипендій переможцям та учасникам міжнародних та всеукраїнських інтелектуальних змагань серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Втім, стипендії залишаться значно нижчими за минулорічні, скасовані Кабміном Миколи Азарова. Переможцям міжнародних олімпіад Міносвіти замість торішніх 2 тис. 300 грн спочатку пообіцяло 700 грн, а після «підвищення» — 1 тис. 200 грн.

«Збільшення стипендії з 1 жовтня 2012 року стосуватиметься значної кількості учнів… Зокрема, розмір стипендії Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів становитиме: для учасників — 1100 гривень на місяць (зараз — 600 грн); для призерів — 1200 гривень на місяць (зараз — 700 грн)», — йдеться в заяві в Міносвіти.

Обдарованим студентам платитимуть «президентські» стипендії — на 30 грн менше, ніж звичайні.

«Однак через скасування урядом М.Азарова постанов попередників за 1999 та 2004 роки про порядок нарахування президентських стипендій, нові цифри скидаються на покарання, а не на відзнаку», - зазначає видання.

Згідно зі скасованими постановами, для переможців міжнародних олімпіад стипендію визначали б, помноживши суму академічної (730 грн) на коефіцієнт 4,375, а для учасників — на 2,5. У результаті виходить 3 тис. 194 грн і 1 тис. 825 грн, відповідно, замість 1 тис. 200 і 1 тис. 100 грн.

Навіть якщо порівняти ідеї нового проекту Міносвіти з торішніми президентськими стипендіями, академічна стипендія 2011 року 530 грн, помножена на коефіцієнти, становила в результаті 2 тис. 300 грн для переможців і 1 тис. 325 грн для учасників міжнародних олімпіад.