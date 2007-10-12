Мінфін розмістив тільки 4-річні ОВДП

Міністерство фінансів України 11 жовтня 2007 року розмістило облігації внутрішньої державної позики на суму 27,774 млн. грн.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Згідно з наданою інформацією, було розміщені чотирирічні ОВДП на суму 27,774 млн. грн. під 6,4% річних.

Розміщення три-, семи- і десятирічних ОВДП не відбулося.

Довідка УНІАН. Законом «Про Державний бюджет України на 2007 рік» передбачено здійснення запозичень на суму 11,6 млрд. грн., зокрема, внутрішніх - 3,8 млрд. грн., зовнішніх - 7,798 млрд. грн.

За даними Міністерства фінансів, обсяг запозичень для фінансування загального фонду Державного бюджету в 2006 році становив 11,2 млрд. грн., зокрема, внутрішні запозичення - 1,6 млрд. грн., зовнішні - 9,6 млрд. грн. (при плані: внутрішні - 4,55 млрд. грн., зовнішні - 5,05 млрд. грн.).