США пропонує Україні готове рішення її тендерних проблем

Про це повідомляє газета «КоммерсантЪ–Украина».

У розпорядженні газети опинилася стратегія розвитку системи держзакупівель, підготовлена агентством США з міжнародному розвитку (USAID) і європейськими експертами для українського уряду. Документ розроблено на вимогу ст. 8 Закону "Про здійснення держзакупівель", прийнятого ще у 2010 році. За словами експерта з питань держзакупівель проекту ЄС Олександра Шатковського, реалізація стратегії має розпочатися у 2013 році після остаточного узгодження з урядом. Реформа впровадження світових стандартів розрахована на 5-7 років.

Стратегія, що містить шість напрямів роботи, має сприяти розв’язанню проблеми низької професійної підготовки фахівців з держзакупівель, оскільки для чиновників ця діяльність не є основною. "Вони аматори, а щоб працювати в системі, необхідні професійні знання", - вважає головний експерт з держзакупівель USAID Сімеон Сагайдачний. Застосування штрафів за порушення і незначні технічні помилки не сприяє приходу на ринок кваліфікованих фахівців.

За словами експерта Світового банку Ірини Шмельової, система держзакупівель не повинна постійно змінюватися. Звуження у 2012 році сфери дії закону і звільнення від правил багатьох галузей і підприємств суперечить міжнародним стандартам. "Основне побажання - зупинити потік ініціатив, здебільшого депутатських, що стосуються ухвалення обмежень", - переконаний О.Шатковський. Заступник керівника проекту ЄС Валентин Дерев’янкін упевнений, що така ситуація призвела до необхідності ухвалення нової редакції профільного закону.

Стратегія містить пропозиції зі створення баз даних з можливістю пошуку учасниками торгів інформації за видами закупівель, товарами і датами. Необхідний і обмін даними між контролюючими органами для виключення дублювання перевірок. Мінекономрозвитку (МЕРТ) має перестати втручатися в процедуру торгів, почавши аналізувати ефективність конкурсів. Антимонопольному комітету, що розглядає скарги учасників, радять підготувати онлайн-базу своїх рішень. Вимагає перегляду і політика стягування плати за подачу скарг, оскільки це не стимулює учасників тендерів домагатися усунення порушень. Серед порад - впровадження централізованої закупівлі, наприклад, медичного обладнання, коли замість сотень тендерів проводиться один. До того ж експерти рекомендують, зокрема, дати можливість учасникам процедур переглядати вартість договору залежно від цінової політики, що склалася на ринку.

Електронним торгам присвячено окремий блок стратегії. Правильне їх проведення допоможе збільшити кількість учасників, підвищить прозорість процесу і скоротить витрати на проведення торгів. Перший крок до онлайн-закупівель Україна зробила, прийнявши поправки до законодавства. З 1 січня 2013 року електронні торги мають запрацювати, проте експерти сумніваються у своєчасному ухваленні усіх необхідних нормативних актів.

З цієї ж причини так і не розпочалася реалізація обіцяних пілотних проектів у Дніпропетровській і Вінницькій областях, про які ще у квітні говорив міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко. Провести пілотні закупівлі на своєму майданчику пропонує директор компанії "Зовнішторгвидат" Олександр Кулак. Але навіть якщо до нового року уряд встигне затвердити необхідні нормативні акти, електронна процедура все одно не запрацює. "Вона запрацює не раніше, ніж через півроку, оскільки необхідно ще йти до установи спецзв'язку і одержувати захист інформації", - сказав О.Кулак. Тому на першому етапі електронна система буде інструментом комунікації - може обприлюднюватися інформація про торги, можуть розкриватися пропозиції учасників, додав О.Шатковський. Не затверджені навіть переліки товарів, робіт і послуг, які купуватимуться через інтернет-майданчики. Зараз обговорюється дуже широка номенклатура — від офісної техніки і канцтоварів до автомобілів.