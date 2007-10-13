Вибух у Дніпропетровську: зруйновано половину десятиповерхового будинку
12:46, 13 жовтня 2007Суспільство
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Кількість жертв невідома
Сьогодні у Дніпропетровську через вибух побутового газу зруйновано половину десятиповерхового житлового будинку.
Як передає кореспондент УНІАН з місця події, житловий будинок розташований на масиві Перемога, вул. Мандриківська, 127. За свідченнями очевидців, вибух стався сьогодні, о 10.45 ранку. Ніхто з офіційних осіб наразі не коментує надзвичайну подію.
Біля зруйнованого будинку працюють рятувальні служби МНС, міліція. Кількість жертв невідома.
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