Від вибуху газу у Дніпропетровську загинуло чотири особи, 18 травмовані

За попередніми даними, у результаті вибуху побутового газу у десятиповерховому житловому будинку в Дніпропетровську чотири людини загинули, 18 – травмовані. Про це журналістам повідомив представник Управління охорони здоров’я Дніпропетровської міської ради, додавши, що серед постраждалих – троє дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, рятувальники МНС продовжують розбирати завали у постраждалому в результаті вибуху будинку. У прилеглих будинках вибуховою хвилею вибито шибки.