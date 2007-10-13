Від вибуху газу у Дніпропетровську загинуло чотири особи, 18 травмовані

13:05, 13 жовтня 2007
Суспільство
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За попередніми даними, у результаті вибуху побутового газу у десятиповерховому житловому будинку в Дніпропетровську чотири людини загинули, 18 – травмовані. Про це журналістам повідомив представник Управління охорони здоров’я Дніпропетровської міської ради, додавши, що серед постраждалих – троє дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, рятувальники МНС продовжують розбирати завали у постраждалому в результаті вибуху будинку. У прилеглих будинках вибуховою хвилею вибито шибки.

 

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