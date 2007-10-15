Як гарантувати таємницю комунальних рахунків?

Мінтрансзв’язку пропонує законодавчо гарантувати громадянам конфіденційність рахунків за комунальні, телекомунікаційні та інші послуги. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Держдепартаменті з питань зв`язку та інформатизації (Держзв’язку).

Мінтрансзв’язку розроблений законопроект „Про внесення змін до статті 15 Закону України “Про захист прав споживачів”, яким пропонується доповнити дану статтю абзацом такого змісту: „Інформація споживачам у вигляді рахунків на оплату комунальних, телекомунікаційних та інших послуг надсилається у поштових відправленнях, якщо споживачами не замовлений інший вид доставки рахунків».

В аналітичній записці до законопроекту наголошується, що відповідно до Конституції України і Закону України „Про інформацію», інформація про особу охороняється і не може поширюватися без її згоди. Рахунки на оплату платежів (квартплата і комунальні послуги, телефонний зв`язок, кабельне телебачення, електроенергія, газ та ін.), які доставляються споживачам, містять дані про власника приміщення, його заборгованості перед постачальниками послуг, інформацію про напрямки здійснених дзвінків, кількість тих, хто проживає в квартирах та ін., тобто інформацію про особу, яка охороняється українським законодавством.

Тому, як наголошується в аналітичній записці до законопроекту, метою підготовки законопроекту є встановлення такого порядку доставки споживачам рахунків (поштовими відправленнями), який, «відповідно до статті 31 Конституції України, є гарантією обмеженого доступу до інформації про особу».