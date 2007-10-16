На місці вибуху в Дніпропетровську призупинили розбір завалів

На місці вибуху газу в Дніпропетровську тимчасово припинено розбір завалів у зв`язку з небезпекою обвалу уцілілої стіни будинку.

Віце-прем’єр-міністр Андрій Клюєв повідомив: «У зв’язку з тим, що дуже багато плит та консолей, що нависають, утруднена ліквідація цієї аварії. Тому з іншої сторони будинку спеціально зараз монтується баштовий кран щоб приступити до демонтажу безпосередньо усього будинку».

За останніми даними, кількість загиблих внаслідок вибуху зросла до 16 осіб, серед них п’ятеро дітей.

Радіо Свобода