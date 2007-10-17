Рятувальники обвалять уцілілу стіну зруйнованого вибухом будинку

Рятувальники МНС підготовлені для обвалу уцілілої стіни у зруйнованому вибухом газу під’їзді житлового будинку у Дніпропетровську. Про це на брифінгу повідомив журналістам міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ. Водночас, він не уточнив конкретного часу початку операції.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Н.ШУФРИЧА, стіна буде обвалена за допомогою тросів та танкового тягача. Міністр пояснив, що рятувальники ще сподіваються знайти під завалами постраждалих, тому прийнято рішення не допускати обвалу стіни природним шляхом.

За словами Н.ШУФРИЧА, вжито заходів безпеки щодо житлових будинків, які розташовані поруч із зруйнованим, - сусідні будинки будуть закриті танковим брезентом. Н.ШУФРИЧ підкреслив, що найбільшою небезпекою при проведенні штучного обвалу стіни є будівельний пил.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок вибуху побутового газу, що стався 13 жовтня в 10-поверховому житловому будинку по вулиці Мандриківській, № 127, в Дніпропетровську, за останніми даними МНС, загинуло 17 осіб (з них 5 дітей), госпіталізовано 16 осіб (з них 2 дитини). У розшуку за заявами родичів знаходиться 6 осіб (з них 2 дитини). До проведення робіт від МНС, Мінвуглепрому, МВС, комунальних служб області і міста залучено 383 осіб і 72 од. спеціальної та інженерної техніки.