Черновецький готується вдруге ”перетрусити” квартирну чергу

До 15 грудня в Києві планується здійснити інвентаризацію облікових справ черговиків квартирного обліку з поновленням документів, необхідних для перебування на квартирному обліку.

Про це йдеться в розпорядженні Київської міської державної адміністрації, текст якого має УНІАН.

Як зазначається в документі, рішення прийнято з метою безумовного дотримання принципів соціальної справедливості при зарахуванні громадян на квартирний облік та наданні житла, запобігання зловживань у сфері забезпечення громадян житлом:

Провести інвентаризацію доручено районним держадміністраціям. У свою чергу, Головне управління житлового забезпечення КМДА має здійснювати перевірку законності вирішення житлових питань у райрадах міста.

Як повідомляв УНІАН, інвентаризація квартирної черги в столиці спеціально створеною комісією проводилась у 2006 р. відразу після зміни керівництва влади в Києві.

В результаті проведеної роботи з черги були знято понад 12 тис. сімей.

За інформацією заступника голови Київської міської державної адміністрації Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ, люди були зняті з реєстрації на цілком законних підставах, оскільки деякі вже самі купили квартири, а деякі не змогли представити належної документації, медичних довідок тощо.

До інвентаризації на квартирній черзі в столиці перебувало 145 тис. сімей.