ГПУ назвала ім`я третього затриманого у справі про вибух у Дніпропетровську

Третім затриманим у кримінальній справі, яка була порушена у зв’язку з вибухом побутового газу в будинку № 127 по вул. Мандриківській у Дніпропетровську, є генеральний директор ВАТ "Дніпрогаз".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

За інформацією прес-служби, гендиректора було затримано 16 жовтня за підозрою у вчиненні злочину, якій спричинив загибель людей. Зараз із затриманим проводяться необхідні слідчі дії, пов’язані із встановленням обставин, що призвели до трагедії.

Як відомо, керівником ВАТ "Дніпрогаз" є Ігор ІВАНКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня в Дніпропетровську стався вибух побутового газу в 10-поверховому будинку. Загинули 17 осіб. Попередня причина вибуху - різке підвищення тиску газу в мережі.

Було затримано головного інженера «Дніпрогазу» і його першого заступника за підозрою у службовій недбалості.

Кабінет міністрів доручив Міністерству юстиції підготувати позов від імені уряду до ВАТ «Дніпрогаз» про повне відшкодування шкоди, завданої внаслідок вибуху. Прокуратура описала частину майна «Дніпрогазу» на суму 8 млн. грн.

17 жовтня голова Ради директорів ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" Сергій ЗУБОВ, який входить до складу Державної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Дніпропетровську повідомив, що комісія прийняла рішення тимчасово поновити на посаді керівника з газопостачання і газифікації «Дніпрогаз» Олександра ЧЕРНІКОВА. За його інформацією, О.ЧЕРНІКОВ очолював "Дніпрогаз" з 1992 року, але був звільнений при зміні акціонерів у квітні 2007 року.