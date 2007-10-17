В Україну йдуть дощі

Завтра в Україні очікується невелика хмарність, на крайньому заході вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах подекуди пориви 19-24 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на узбережжі морів до 10°; вдень 14-19° тепла, у південній частині місцями 20-22°; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла.

Як повідомляє Український Гідрометцентр, 19 жовтня буде мінлива хмарність, у західних областях дощі, в Карпатах з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°, в Карпатах вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У північних та центральних (крім Дніпропетровської) областях вдень невеликий дощ, вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°.

На решті території без опадів, вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 13-18°, в Криму і в південних областях 17-22°.

20 жовтня очікується мінлива хмарність, на заході дощі, в Карпатах з мокрим снігом. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°.

У північних та центральних областях помірні дощі; вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с; температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°.

На решті території короткочасні дощі, окремі грози. Температура вночі 6-11°, вдень 13-18°.

21 жовтня у південній частині помірні дощі, у східних і в північних областях без істотних опадів. Температура у південній частині та східних областях вночі 3-9°, на узбережжі морів до 12° тепла, вдень 13-18°, в Криму до 20°. На решті території вночі 0-6° тепла, на заході до 2° морозу, вдень 7-13° тепла, в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.

22 жовтня очікуються невеликі дощі, в центральних областях, на Закарпатті та Прикарпатті помірні дощі (на заході місцями з мокрим снігом).

Температура у південній частині та східних областях вночі 3-9°, на узбережжі морів до 12° тепла, вдень 13-18°, в Криму до 20°; на решті території вночі 0-6° тепла, на заході до 2° морозу, вдень 7-13° тепла.

У Києві та області 18 жовтня мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-10 м/с. Температура у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 16-18°, по області вночі 1-6° тепла, вдень 14-19°.

19 жовтня мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 19 жовтня 9-14°.

20 жовтня у Києві та області очікуються помірні дощі. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°.

21 жовтня без істотних опадів. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.

22 жовтня у Києві та області передбачається невеликий дощ. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.