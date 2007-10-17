Невідомі підпалили автомобіль депутата Київради

Вчора о 16.30 у центрі Києва двоє невідомих намагалися спалити автомобіль, який належить одному із депутатів Київради.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУМВС України в місті Києві, інцидент стався біля будинку №13 по вул.Старонаводницькій (Печерський район міста).

Як зазначили в ЦГЗ, у вказаний час до автомобіля «Мерседес S-450» під’їхали на мотоциклі двоє чоловіків у шоломах, облили автомобіль легкозаймистою речовиною і підпалили. Вогнем пошкоджено моторний відсік автомобіля, переднє колесо і частково задній бампер. Після скоєння злочину невідомі зникли з місця події.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи (навмисне пошкодження майна громадян).

Що стосується власника автомобіля, ім’я якого в міліції не називають, то він під час свого спілкування з правоохоронцями сказав, що не знає, хто і через що зробив це.

Слідством розглядаються усі версії. Міліція звертається до всіх, хто був свідками цього інциденту, телефонувати до Печерського райвідділу міліції м. Києва.

Водночас, як стало відомо УНІАН від поінформованих джерел, цей транспортний засіб належить депутату Київради Олександру РИБАКУ, який є сином віце-прем’єр-міністра України Володимира РИБАКА.