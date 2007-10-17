БЮТ і НУ-НС зберігають право вийти з коаліції

Припинення діяльності Коаліції має наслідком подання прем`єр-міністром України та головою Верховної Ради України заяв про відставку.

Така норма міститься в Коаліційній угоді, укладеній між БЮТ і НУ-НС та оприлюдненій на офіційних сайтах цих політичних сил.

Крім цього, розділ Угоди, що визначає умови припинення діяльності Коаліції, містить такі положення: Припинення повноважень Верховної Ради України відповідного скликання; Входження до Коаліції менше як 226 депутатів; Прийняття Коаліцією рішення про припинення своєї діяльності.

Стосовно змін у складі Коаліції, Угодою передбачено, що депутатська фракція має право в будь-який час вийти зі складу Коаліції, попередивши про це письмовою заявою керівників інших коаліційних депутатських фракцій не менше, ніж за десять днів до дати виходу. Протягом зазначеного строку така депутатська фракція в будь-який час має право в письмовій формі відкликати свою заяву. Якщо депутатська фракція не відкликала своєї заяви, головуючий на першому після закінчення десятиденного строку пленарному засіданні оголошує про вихід депутатської фракції з Коаліції.