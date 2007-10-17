НБУ не дозволив російському Ощадбанку придбати «Банк НРБ»

Національний банк України не дозволив російському Ощадбанку придбати ЗАТ «Банк НРБ» (м. Київ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ.

За його словами, Нацбанк повернув надані Ощадбанком документи, другої спроби подати їх той поки що не робив.

«Той пакет документів, який було надано, не дав нам можливості ухвалити позитивне рішення і був повернений… Нових заходів не було», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

Як повідомляв УНІАН, домовленість про продаж 100% акцій української установи російському Ощадбанку було досягнуто в червні ц.р.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Банк НРБ» зареєстроване Національним банком України в червні 2001 року.

Активи банку на кінець червня ц.р. становили 1 млрд. 449 млн. 606 тис. грн., зобов`язання - 1 млрд. 321 млн. 130 тис. грн., власний капітал - 128 млн. 476 тис. грн., статутний капітал банку на 30 червня ц.р. становив 75,573 млн. грн.

Чистий прибуток «Банк НРБ» за перше півріччя проти аналогічного періоду минулого року зріс на 40% – до 8,6 млн. грн.

За даними банку, його акціонерами на кінець червня 2007 року була компанія NRC Holding Limited (Кіпр) з часткою 99,99% і ТОВ «Проект-інвест» - 0,0001%.