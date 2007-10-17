БЮТ і НУ-НС розподілили ФДМУ, держкомітети, комісії та банки

Фондом державного майна України керуватиме представник Блоку Юлії Тимошенко, а Антимонопольним комітетом представник блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Такий розподіл посад передбачений коаліційною угодою між БЮТ та “Наша Україна – Народна самооборона”, розміщеною на сайті НУ–НС.

Також, згідно з угодою, представники БЮТ керуватимуть Державним комітетом статистики України, Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Національною комісією регулювання електроенергетики.

За угодою, представники НУ-НС керуватимуть Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, Головним управлінням державної служби України, Державною службою експортного контролю України, Національною комісією регулювання зв’язку.

Також в угоді передбачено, що представник НУ-НС керуватиме Національним банком України, а представники БЮТ - ВАТ «Укрексімбанк» і ВАТ «Ощадбанк України».