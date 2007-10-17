Коаліція розглядає рівень енергобезпеки як складову безпеки країни

Коаліція демократичних сил має намір досягти високого рівня енергобезпеки як складової національної безпеки України.

Про це йдеться в тексті коаліційної угоди між БЮТ і НУ-НС, оприлюдненої сьогодні на сайтах цих політичних сил.

Зокрема, досягнення високого рівня енергетичної безпеки передбачає:

зменшення критичної залежності від єдиного джерела імпорту енергоносіїв, диверсифікацію шляхів і джерел їх постачання;

збереження в державній власності магістральних нафто- і газопроводів, а також аміакопроводів;

зниження енергоємності ВВП і перехід до енергозберігаючої моделі національної економіки;

зміцнення енергетичної співпраці та координацію енергетичної політики з Європейським Союзом;

взаємовигідну співпрацю з Росією, країнами Центральної Азії, іншими партнерами в енергопостачанні на основі довгострокових, прозорих, взаємовигідних домовленостей без тіньових посередників;

розвиток власної сировинної та ресурсної бази, розширення розвідки й видобутку запасів нафти та газу, створення елементів власного циклу виробництва ядерного палива;

фінансування енергозберігаючих проектів за рахунок витрат із державного та місцевих бюджетів, а також комерціалізації енергозбереження, впровадження системи економічного стимулювання енергозберігаючих технологій;

використання альтернативних джерел енергоносіїв (біопаливо, вітроенергетика тощо).