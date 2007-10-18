Профспілки вимагають припинити різке зростання споживчих цін
Відкрите звернення ФПУ до органів влади
Профспілки висловлюють глибоке обурення різким зростанням споживчих цін та вимагають вжити заходів для припинення цього процесу. Про це йдеться у відкритому зверненні Президії Федерації профспілок України до Президента України, Кабінету Міністрів України, керівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, всеукраїнських організацій товаровиробників, політичних партій - переможців парламентських виборів 2007 року, ухваленому сьогодні.
В тексті звернення, переданому УНІАН, Президія ФПУ від імені членів профспілок висловлює глибоке обурення різким і невпинним зростанням цін на продовольчі товари. Зокрема, зауважують профспілки, з початку року продукти харчування подорожчали на 12,7%, у тому числі олія - на 49,5%, масло вершкове - на 20,4%, борошно - на 28,1%, яйця - на 18,9%, молоко - на 15,4%. Зросли також ціні на фрукти, м’ясо та м’ясопродукти, макаронні вироби.
“У засобах масової інформації постійно мусується думка про нібито неминуче значне підвищення цін на хліб, тарифів на житлово-комунальні послуги. В окремих регіонах таке підвищення вже розпочалося”, - наголошується у зверненні.
Профспілки зауважують, що зростання цін пояснюється посухою в південних регіонах, неврожаєм зернових, олійних, овочевих культур, зростанням світових цін на зерно. Однак досвід попередніх років показує, що такі масштаби недороду не є критичними для економіки України. Це підтверджує також заява міністра економіки України Анатолія КІНАХА про те, що дефіциту продовольчого і фуражного зерна в Україні не існує.
“Захопившись парламентськими виборами, боротьбою за владу, політичні партії своїми соціальними обіцянками підігріли інфляційні очікування”, - йдеться в зверненні.
Водночас провідні вчені, аналітики цілком обґрунтовано стверджують, що причинами такого зростання є як об’єктивні, так і суб’єктивні фактори, в тому числі надходження на споживчий ринок багатомільярдних «виборчих» коштів, які порушили баланс на споживчому ринку, а також прагнення частини виробників і посередників заробити побільше в умовах тимчасової політичної нестабільності.
“Державна влада виявилась не готовою протистояти ціновому стрибку. Зокрема, своєчасно не був спрогнозований такий масштаб росту цін, не оцінені можливі негативні наслідки вже відомих наперед природно-кліматичних, політичних, макроекономічних факторів. Це свідчить про відсутність послідовної державної цінової політики”, - підкреслюють профспілки .
“Фактично безсилими істотно вплинути на спекулятивне підвищення цін виявилися державні контролюючі органи, хоча монопольна поведінка виробників очевидна в усіх секторах продовольчого ринку”, - наголошується у зверненні ФПУ.
Президія Федерації професійних спілок України звертається до Президента України, Уряду, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з вимогою задіяти всі наявні повноваження для зупинення безпідставного року цін і тарифів.
Зокрема, профспілки пропонують засобами державного регулювання зупинити вимивання з внутрішнього ринку зерна, олії, іншої продовольчої сировини та продуктів харчування; забезпечити збереження виробництва в кожному регіоні соціальних сортів хліба, продуктів першої необхідності за доступними для малозабезпечених сімей цінами.
Також, на думку профспілок, необхідно переглянути розміри заробітної плати, пенсій, соціальних виплат з метою компенсації втрат населення від підвищення цін, що вже відбулося, забезпечення конституційних прав громадян на достатній життєвий рівень. В документі пропонується і рад інших заходів для поліпшення ситуації в цій сфері.
“Вимагаємо від політичних партій - переможців виборів до Верховної Ради України відкинути політичне протистояння, невідкладно створити парламентську коаліцію, новий Уряд, забезпечити ефективну роботу новообраного парламенту, сформувати законодавчі й організаційні засади для стабілізації цін, недопущення таких стрибків у майбутньому, надійного соціального захисту людей”, - наголошується у зверненні ФПУ.
Також Президія Федерації профспілок України звернулась до високопосадовців у зв’язку з проведенням 17 жовтня 2007 року Міжнародного дня боротьби з бідністю. В зверненні наголошується на необхідності вжиття заходів для забезпечення функціонування дієвої системи соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми, інвалідам, іншим категоріям громадян, поліпшення їх житлових умов.