Профспілки вимагають припинити різке зростання споживчих цін

Профспілки висловлюють глибоке обурення різким зростанням споживчих цін та вимагають вжити заходів для припинення цього процесу. Про це йдеться у відкритому зверненні Президії Федерації профспілок України до Президента України, Кабінету Міністрів України, керівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, всеукраїнських організацій товаровиробників, політичних партій - переможців парламентських виборів 2007 року, ухваленому сьогодні.

В тексті звернення, переданому УНІАН, Президія ФПУ від імені членів профспілок висловлює глибоке обурення різким і невпинним зростанням цін на продовольчі товари. Зокрема, зауважують профспілки, з початку року продукти харчування подорожчали на 12,7%, у тому числі олія - на 49,5%, масло вершкове - на 20,4%, борошно - на 28,1%, яйця - на 18,9%, молоко - на 15,4%. Зросли також ціні на фрукти, м’ясо та м’ясопродукти, макаронні вироби.

“У засобах масової інформації постійно мусується думка про нібито неминуче значне підвищення цін на хліб, тарифів на житлово-комунальні послуги. В окремих регіонах таке підвищення вже розпочалося”, - наголошується у зверненні.

Профспілки зауважують, що зростання цін пояснюється посухою в південних регіонах, неврожаєм зернових, олійних, овочевих культур, зростанням світових цін на зерно. Однак досвід попередніх років показує, що такі масштаби недороду не є критичними для економіки України. Це підтверджує також заява міністра економіки України Анатолія КІНАХА про те, що дефіциту продовольчого і фуражного зерна в Україні не існує.

“Захопившись парламентськими виборами, боротьбою за владу, політичні партії своїми соціальними обіцянками підігріли інфляційні очікування”, - йдеться в зверненні.

Водночас провідні вчені, аналітики цілком обґрунтовано стверджують, що причинами такого зростання є як об’єктивні, так і суб’єктивні фактори, в тому числі надходження на споживчий ринок багатомільярдних «виборчих» коштів, які порушили баланс на споживчому ринку, а також прагнення частини виробників і посередників заробити побільше в умовах тимчасової політичної нестабільності.

“Державна влада виявилась не готовою протистояти ціновому стрибку. Зокрема, своєчасно не був спрогнозований такий масштаб росту цін, не оцінені можливі негативні наслідки вже відомих наперед природно-кліматичних, політичних, макроекономічних факторів. Це свідчить про відсутність послідовної державної цінової політики”, - підкреслюють профспілки .

“Фактично безсилими істотно вплинути на спекулятивне підвищення цін виявилися державні контролюючі органи, хоча монопольна поведінка виробників очевидна в усіх секторах продовольчого ринку”, - наголошується у зверненні ФПУ.

Президія Федерації професійних спілок України звертається до Президента України, Уряду, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з вимогою задіяти всі наявні повноваження для зупинення безпідставного року цін і тарифів.

Зокрема, профспілки пропонують засобами державного регулювання зупинити вимивання з внутрішнього ринку зерна, олії, іншої продовольчої сировини та продуктів харчування; забезпечити збереження виробництва в кожному регіоні соціальних сортів хліба, продуктів першої необхідності за доступними для малозабезпечених сімей цінами.

Також, на думку профспілок, необхідно переглянути розміри заробітної плати, пенсій, соціальних виплат з метою компенсації втрат населення від підвищення цін, що вже відбулося, забезпечення конституційних прав громадян на достатній життєвий рівень. В документі пропонується і рад інших заходів для поліпшення ситуації в цій сфері.

“Вимагаємо від політичних партій - переможців виборів до Верховної Ради України відкинути політичне протистояння, невідкладно створити парламентську коаліцію, новий Уряд, забезпечити ефективну роботу новообраного парламенту, сформувати законодавчі й організаційні засади для стабілізації цін, недопущення таких стрибків у майбутньому, надійного соціального захисту людей”, - наголошується у зверненні ФПУ.

Також Президія Федерації профспілок України звернулась до високопосадовців у зв’язку з проведенням 17 жовтня 2007 року Міжнародного дня боротьби з бідністю. В зверненні наголошується на необхідності вжиття заходів для забезпечення функціонування дієвої системи соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми, інвалідам, іншим категоріям громадян, поліпшення їх житлових умов.